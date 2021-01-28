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Комиссия IBU: многие биатлонисты сборной России принимали допинг с 2008 по 2015 год

Комиссия IBU: многие биатлонисты сборной России принимали допинг с 2008 по 2015 год
Биатлон / Кубок мира 0
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Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора заявила о систематических нарушениях антидопинговых правил российских биатлонистов в период с 2008 по 2015 год.

«По мнению комиссии, для того чтобы сделать такие выводы, доказательств более чем достаточно.

1. Многие биатлонисты сборной России в период с 2008 по 2015 год принимали допинг (в частности, упоминается рекомбинантный эритропоэтин и стероиды).

2. Их поддерживали и защищали от разоблачения конспираторы из Министерства спорта, Центра спортивной подготовки (ЦСП), РУСАДА и СБР», – говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте IBU.

В качестве доказательств комиссия приводит показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Как заявил Родченков, допинг в российском биатлоне был распространён в период с 2005 по 2015 год. Среди препаратов, популярных среди спортсменов в то время, были рекомбинантный ЭПО, стероиды и коктейль «Дюшес» (оксандролон, метенолон и тренболон), разработанный им в сезоне-2011/2012.

Перед Олимпийскими играми 2010 года в Ванкувере, исходя из показаний Родченкова, российские биатлонисты использовали ЭПО. Препарат передавали спортсменам два доктора команды – Станислав Дмитриев и его сын Андрей.

Также Родченков заявил, что после того, как в 2009 году Альбина Ахатова, Екатерина Юрьева и Дмитрий Ярошенко попались на использовании ЭПО, руководство Союза биатлонистов России уволило Дмитриевых и назначило на их место доктора Ирину Родионову. Она продолжила готовить спортсменов, применяя допинг, однако результаты на домашнем чемпионате мира в 2011-м были неудовлетворительными — три серебряные медали. После этого в команду вернули Дмитриевых.

Сообщил Родченков и о допинговой системе биатлонистов перед Олимпийскими играми в Сочи. По его словам, около 20 спортсменов употребляли для улучшения результатов коктейль «Дюшес».

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