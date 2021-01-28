Драчёв — о расследовании IBU: самое вкусное выносится когда надо

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал отчёт комиссии IBU, в котором описывается причастность бывшего главы организации Андерса Бессеберга к сокрытию положительных допинг-проб российских биатлонистов.
«Я бы хотел получить расширенную информацию об отчёте. Пока мы слышим всё более поверхностное. Конечно, не исключаю больших расследований в сторону СБР России и действий, которые были определены комиссией в виде обвинений Бессеберга и тех лиц, которые с ним работали.
Надо более тщательно посмотреть всю информацию. Потом же станет понятно, как поступать и реагировать на эту ситуацию. Сейчас будет много информации. Она какое-то время держится в секрете, потом люди начинают её преподносить. Когда на столе будет лежать отчёт комиссии или факты, тогда можно обсуждать. Сейчас мы чуть опережаем события. А в целом крайне негативная ситуация перед чемпионатом мира. Считаю это очередным витком разбирательств, который необходимо довести до конца и начать с чистого листа. Всё произошло перед чемпионатом мира? Это нормальная практика. Самое вкусное выносится когда надо», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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