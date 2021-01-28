Себастиан Самуэльссон: пошёл ты, Бессеберг

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов признать виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Пошёл ты, мистер Бессеберг. Однако я не удивлён. Я говорил об этом три года назад», — написал Самуэльссон в своём «твиттере».

Бессеберга также обвинили в получении денег и подарков из России за сокрытие положительных допинг-тестов. Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России. При этом конкретных доказательств у комиссии нет.