Журова — о расследовании IBU: если обвинения основаны на Родченкове, у меня много вопросов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отчёт комиссии IBU, в котором утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.



«Такие серьёзные обвинения нужно ещё доказать. Обвинения на чьих показаниях основаны? Родченкова? Опять он, он единственный, кто знает, что происходит? Если только на его показаниях, то у меня очень много вопросов. Как всегда у нас всё держится на Родченкове. Сегодня двадцать первый год, а не восьмой или пятнадцатый. У меня вопрос, что будет дальше?

Обвинения в использовании допинга, на кого ещё не заведены дела, можно распространить на любую страну. Достаточно случаев, когда спортсмены из других федераций уклонялись от прохождения допинг-тестов. Причем их аргументы в уважительных причинах всегда принималось без каких-либо протестов, а нашим всегда ставят красный флажок. У нас даже нет аргумента, что рейс задержался.

Если проведём хронологию, во всех федерациях, где эта тема актуальна — всегда начинаются скандалы. У нас в федерациях ни к кому вопросов нет, неважно какой турнир», — приводит слова Журовой Sport24.