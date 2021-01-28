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Журова — о расследовании IBU: если обвинения основаны на Родченкове, у меня много вопросов

Журова — о расследовании IBU: если обвинения основаны на Родченкове, у меня много вопросов
Биатлон 0
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала отчёт комиссии IBU, в котором утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Такие серьёзные обвинения нужно ещё доказать. Обвинения на чьих показаниях основаны? Родченкова? Опять он, он единственный, кто знает, что происходит? Если только на его показаниях, то у меня очень много вопросов. Как всегда у нас всё держится на Родченкове. Сегодня двадцать первый год, а не восьмой или пятнадцатый. У меня вопрос, что будет дальше?

Обвинения в использовании допинга, на кого ещё не заведены дела, можно распространить на любую страну. Достаточно случаев, когда спортсмены из других федераций уклонялись от прохождения допинг-тестов. Причем их аргументы в уважительных причинах всегда принималось без каких-либо протестов, а нашим всегда ставят красный флажок. У нас даже нет аргумента, что рейс задержался.

Если проведём хронологию, во всех федерациях, где эта тема актуальна — всегда начинаются скандалы. У нас в федерациях ни к кому вопросов нет, неважно какой турнир», — приводит слова Журовой Sport24.

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