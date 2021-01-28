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Легрейд — об отчёте IBU: это коснулось всех атлетов, которые соревновались с мошенниками

Легрейд — об отчёте IBU: это коснулось всех атлетов, которые соревновались с мошенниками
Биатлон 0
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд поделился мнением об отчёте комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), в котором утверждается, что бывший глава организации Андерс Бессеберг обвиняется в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Я, конечно, в шоке. Немного страшно, что подобное случается и в мире биатлона. Конечно, если данные в отчёте верны. Если он и вправду помог русским скрыть анализы, это, безусловно, ослабит нашу уверенность. Это коснулось всех спортсменов, которые, как оказалось, соревновались с мошенниками», — приводит слова Легрейда VG.

Напомним, комиссия Международного союза биатлонистов под руководством Джонатана Тэйлора заявила о систематических нарушениях антидопинговых правил российскими биатлонистами в период с 2008 по 2015 год.

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