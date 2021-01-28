Самуэльссон — об обвинениях в адрес Бессеберга: надеюсь, его надолго посадят
Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился мнением о решении комиссии Международного союза биатлонистов признать виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.
«Надеюсь, он надолго сядет в тюрьму. Я действительно зол. Но, если честно, ни капли не удивлён. Знаю об этом вот уже три года. Ещё тогда говорил, что Бессеберг коррумпирован. Хорошо, что всё это в итоге вышло на поверхность.
Слухи о проститутках ходили и раньше, так что мне это не кажется странным. Но это и вправду печально. Надеюсь, выводы доклада найдут подтверждение и его надолго посадят», — приводит слова Себастиана Самуэльссона Aftonbladet.
Себастиан Самуэльссон: пошёл ты, Бессеберг
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