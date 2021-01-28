На этапе КМ в Антхольце в сезоне–2014/2015 на трассе нашли шприц со следами эритропоэтина

На этапе Кубка мира-2014/2015 в Антхольце (Италия) на трассе был обнаружен шприц со следами эритропоэтина. Это следует из доклада независимой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора.

Анализ ДНК показал, что кровь в шприце принадлежала мужчине. В докладе отмечается, что доступ к трассе имели только аккредитованные лица. Накануне инцидента в месте, где обнаружили шприц, видели российских тренеров, а также биатлонистов из других команд.

Шприц не был передан полиции. Вместо этого было решено провести собственное расследование, взяв дополнительные пробы у спортсменов. Первым делом предложили проверить российскую команду из-за нескольких инцидентов с допингом в 2014 году, случившихся с участием россиян. Андерс Бессеберг, являвшийся тогда главой IBU, согласился, но также предложил проверить спортсменов и из других стран. Россиян тут же проверили, но они оказались чисты.



Через 2 года, во время общения с комиссией спортсменов IBU генеральный секретарь организации Николь Реш заявила, что шприц всё-таки был передан полиции. Она также подчеркнула, что обнаруженный ДНК был сверен с базой данных за последние 10 лет, однако никаких совпадений найдено не было. Однако, как следует из доклада, шприц так и не передавали в полицию и с ДНК спортсменов его не сверяли.