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Тарьей Бё — об отчёте IBU: вот какими должны быть «наши» люди, чтобы помогать мошенникам

Тарьей Бё — об отчёте IBU: вот какими должны быть «наши» люди, чтобы помогать мошенникам
Биатлон / Кубок мира 0
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов признать виновным бывшего главу организации Андерса Бессеберга в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов.

«Для меня стало шоком читать о фактах, которые были приведены в отчёте. Вот какими должны быть «наши» люди, чтобы помогать мошенникам. IBU покрывал и намеренно не проверял слухи и конкретные факты. Ведь было очевидно, что что-то не так – тем не менее расследования не проводились.

Я не могу припомнить, о чём именно мы говорили, когда в 2015 году в Антхольце был обнаружен шприц. Меня там и не было. Но ведь это просто дикость. Если бы они правильно сделали свою работу, они бы привлекли итальянские власти. Произошедшее там меня очень шокирует.

Они не проявили уважения к спортсменам. Возглавляемые Бессебергом и Реш, они лишь покрывали мошенников, позволяли им выходить на старт и соперничать с нами, для кого слова «чистый спорт» многое значат. И делалось это всё за нашими спинами. Это потрясает до глубины души», — приводит слова Бё TV2.

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