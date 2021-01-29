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Российские биатлонистки узнали стартовые номера на спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону

Российские биатлонистки узнали стартовые номера на спринтерскую гонку на ЧЕ по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 12:30 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Анастасия Гореева, получившая 22-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Анастасия Шевченко (32-й), Полина Шевнина (48-й), Лариса Куклина (55-й), Валерия Васнецова (67-й) и Наталья Гербулова (88-й).

Сегодня в Душниках-Здруй пройдёт и мужская спринтерская гонка (старт — в 16:00 мск).

Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также вошли гонки преследования, супермикст и смешанная эстафета.

27 января Лариса Куклина завоевала бронзу чемпионата Европы в индивидуальной гонке.

Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону
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