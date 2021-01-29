Карим Халили первым из россиян стартует в спринтерской гонке на ЧЕ-2021 в Польше

Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы по биатлону в польском городе Душники-Здруй состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:00 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Карим Халили, получивший 11-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Никита Поршнев (15-й), Кирилл Стрельцов (26-й), Семён Сучилов (46-й), Даниил Серохвостов (93-й) и Евгений Идинов (123-й).

Сегодня в Душниках-Здруй пройдёт и женская спринтерская гонка (старт — в 12:30 мск).



Чемпионат Европы продлится до 31 января. В программу соревнований также вошли гонки преследования, супермикст и смешанная эстафета.



27 января Карим Халили занял четвёртое место в индивидуальной гонке на чемпионате Европы.