Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть Василия Ланового

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал кончину народного артиста СССР Василия Ланового, который ушёл из жизни в возрасте 87 лет.
«Умер наш родной Василий Лановой! Гениальный, народный! В больнице он смотрел лыжи и биатлон, переживал за наших ребят! Я очень хотел сделать ему подарок, передать чемпионский биб от Александра Большунова, но не успел...» — написал Губерниев в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Лановым и изображению биба Александра Большунова.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева.
Василий Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса» (1961), «Война и мир» (1965-1968 гг.), «Офицеры» (1971), «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Анна и Командор» (1974), «Дни Турбиных» (1976) и другие.
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