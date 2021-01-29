Васильев: надо судить иуду Родченкова, а не спортсменов. Он лжёт на весь мир

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая определила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов. По словам Васильева, в первую очередь нужно судить не российских биатлонистов, а бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.
«Задача заключается в том, чтобы создать информационный взрыв. А потом, когда все начнут разбираться и выяснится, что значительная часть заявленных данных не соответствует действительности, об этом, возможно, где-то напишут, но текст нужно будет смотреть под микроскопом.
Одно удивляет: почему на Родченкова, на которого все ссылаются и на чьих словах основываются эти доклады, не завели дело? Он сам же говорит, что создал коктейль «Дюшес», но спортсмены же не в курсе, что им давали. Выходит, Родченков изначально делал всё, чтобы спровоцировать скандал. Этого иуду надо судить в первую очередь, а не спортсменов.
Для меня совершенно очевидная картина: это заказуха. Родченков лжёт на весь мир. Мы знаем, какая судьба у предателей. Они заканчивают всегда плачевно вне зависимости от того, сколько денег им дают. Иуда за 30 сребреников повесился», — цитирует Васильева «Р-Спорт».
- 29 января 2021
-
10:31
-
09:36
-
09:10
-
08:33
-
08:27
-
01:17
-
01:01
-
00:23
- 28 января 2021
-
22:59
-
21:56
-
21:13
-
20:45
-
18:10
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:46
-
16:40
-
14:38
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
13:41
-
13:21
-
13:13
-
12:55
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
11:56
-
11:54
-
11:36
-
11:20
-
11:11