Васильев: надо судить иуду Родченкова, а не спортсменов. Он лжёт на весь мир

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая определила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов. По словам Васильева, в первую очередь нужно судить не российских биатлонистов, а бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

«Задача заключается в том, чтобы создать информационный взрыв. А потом, когда все начнут разбираться и выяснится, что значительная часть заявленных данных не соответствует действительности, об этом, возможно, где-то напишут, но текст нужно будет смотреть под микроскопом.

Одно удивляет: почему на Родченкова, на которого все ссылаются и на чьих словах основываются эти доклады, не завели дело? Он сам же говорит, что создал коктейль «Дюшес», но спортсмены же не в курсе, что им давали. Выходит, Родченков изначально делал всё, чтобы спровоцировать скандал. Этого иуду надо судить в первую очередь, а не спортсменов.

Для меня совершенно очевидная картина: это заказуха. Родченков лжёт на весь мир. Мы знаем, какая судьба у предателей. Они заканчивают всегда плачевно вне зависимости от того, сколько денег им дают. Иуда за 30 сребреников повесился», — цитирует Васильева «Р-Спорт».