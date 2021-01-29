«Не поверила своим глазам». Российская паралимпийская спортсменка — о подарке от Фуркада

Член паралимпийской сборной России Акжана Абдикаримова рассказала, как получила подарок от пятикратного олимпийского чемпиона по биатлону француза Мартена Фуркада.

«Чуть больше месяца назад я листала ленту «Инстаграма». Увидела, что Мартен выложил у себя конкурс. Нужно было написать, почему ты хочешь выиграть перчатки от него и его спонсора.

Я, даже особо не задумываясь о победе в конкурсе, написала, что занимаюсь парабиатлоном и хочу однажды выиграть Паралимпийские игры. Отправила. Ушла на тренировку. Прошло примерно два часа, и мне пришло сообщение от него: «Это достаточно весомая причина, чтобы получить этот приз». Я вообще не поверила своим глазам.

Он сказал, чтобы я прислала ему свой адрес и размер до понедельника. Я написала. Он ответил: «Жди». И примерно через месяц на почту мне пришло целых две посылки. В одной просто перчатки, во второй — перчатки с автографом Мартена.

В «сториз» «инстаграма» GromovaTeam мы написали: «Спасибо! Всё пришло! Очень здорово!» Он ответил: «Поздравляю! Привези их к подиуму», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».