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Экс-биатлонист Маковеев: систематическое употребление допинга? Нет, не видел

Экс-биатлонист Маковеев: систематическое употребление допинга? Нет, не видел
Биатлон 0

Пятикратный чемпион Универсиады, бывший российский биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая определила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.

«Систематическое употребление допинга? Нет, не видел. Никакой системы в команде не было. Никто ни за кем не следил. Я не могу за всех отвечать. Каждый сам решает, как ему тренироваться и соревноваться. Как дальше жить.

Для России последствия будут негативные. Хотя мы за эти года такого насмотрелись… Уже, наверное, ничего не может быть хуже. Поэтому спокойно воспринимаем эти новости», — приводит слова Маковеева «Спорт день за днём».

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