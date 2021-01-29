Экс-биатлонист Маковеев: систематическое употребление допинга? Нет, не видел
Пятикратный чемпион Универсиады, бывший российский биатлонист Андрей Маковеев прокомментировал решение комиссии Международного союза биатлонистов (IBU), которая определила, что бывший президент организации Андерс Бессеберг виновен в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов.
«Систематическое употребление допинга? Нет, не видел. Никакой системы в команде не было. Никто ни за кем не следил. Я не могу за всех отвечать. Каждый сам решает, как ему тренироваться и соревноваться. Как дальше жить.
Для России последствия будут негативные. Хотя мы за эти года такого насмотрелись… Уже, наверное, ничего не может быть хуже. Поэтому спокойно воспринимаем эти новости», — приводит слова Маковеева «Спорт день за днём».
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