«Замучаются меня закрывать». Тихонов пригрозил IBU серьёзным судом

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что обратится в серьёзный суд, если Международный союз биатлонистов (IBU) отстранит его от биатлона.
«Мне может быть закрыта дорога на биатлонные соревнования? Они замучаются меня закрывать. Я тут же подам в серьёзный суд, и пусть они попробуют доказать мою вину. Думаю, им будет только хуже. Ко мне никогда никаких претензий не было», — приводит слова Тихонова ТАСС.
Напомним, в опубликованном вчера, 28 января, отчёте комиссии IBU содержится информация, что Тихонов, который был президентом Союза биатлонистов России (СБР) и вице-президентом IBU, пытался подкупить бывшего генерального секретаря организации Николь Рёш для закрытия допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.
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