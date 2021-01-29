«Замучаются меня закрывать». Тихонов пригрозил IBU серьёзным судом

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что обратится в серьёзный суд, если Международный союз биатлонистов (IBU) отстранит его от биатлона.

«Мне может быть закрыта дорога на биатлонные соревнования? Они замучаются меня закрывать. Я тут же подам в серьёзный суд, и пусть они попробуют доказать мою вину. Думаю, им будет только хуже. Ко мне никогда никаких претензий не было», — приводит слова Тихонова ТАСС.

Напомним, в опубликованном вчера, 28 января, отчёте комиссии IBU содержится информация, что Тихонов, который был президентом Союза биатлонистов России (СБР) и вице-президентом IBU, пытался подкупить бывшего генерального секретаря организации Николь Рёш для закрытия допинговых дел в отношении Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко.