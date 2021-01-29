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Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 42-й в дебютной гонке на ЧЕ по биатлону

Олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала 42-й в дебютной гонке на ЧЕ по биатлону
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, которая в межсезонье-2020 объявила о переходе в биатлон, в своей дебютной гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша) заняла 42-е место. Такой результат она продемонстрировала в спринте.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль. Золото выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.

Нильсон проиграла Бендике 1 минуту 26 секунд и допустила 2 промаха.

Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.

Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
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