Чепиков: надеемся, Шевченко займёт достойное место в основном составе сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление Анастасии Шевченко в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша). Российская биатлонистка завоевала бронзовую медаль.

«Отлично! Очень рад. Верим в Шевченко и надеемся, что она займёт достойное место в основном составе сборной России. Мне кажется, нужно давать возможность перспективным и молодым выступать. У нас были примеры в сборной Германии — это Магдалена Нойер. Пусть уже осваиваются на основных Кубках мира», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Золото в спринте выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.