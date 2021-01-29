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Чепиков: надеемся, Шевченко займёт достойное место в основном составе сборной России

Чепиков: надеемся, Шевченко займёт достойное место в основном составе сборной России
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал выступление Анастасии Шевченко в спринтерской гонке на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша). Российская биатлонистка завоевала бронзовую медаль.

«Отлично! Очень рад. Верим в Шевченко и надеемся, что она займёт достойное место в основном составе сборной России. Мне кажется, нужно давать возможность перспективным и молодым выступать. У нас были примеры в сборной Германии — это Магдалена Нойер. Пусть уже осваиваются на основных Кубках мира», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Золото в спринте выиграла представительница Латвии Байба Бендика. Второе место заняла норвежка Каролин Эрдаль.

Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
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