Васильев – о Шевченко: звёздочка – это когда начинают не просто появляться, а выигрывать

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от выступления россиянок в спринте на чемпионате Европы в Душниках-Здруй. Анастасия Шевченко завоевала бронзовую медаль.

«Итоги женского спринта неплохие. Конечно, надо было Куклиной стрелять ноль, чтобы выиграть сегодняшнюю гонку. И Васнецова, кстати говоря, могла выиграть. В целом всё неплохо. Но надо стрелять ноль. Это главное условие для того, чтобы побеждать. Если бы Куклина и Васнецова отстреляли без промаха, то были бы первой и второй.



Шевченко хорошо выступает. Надо девочку смотреть, пробовать везде. Но вот она уже на взрослом чемпионате Европы показывает себя здорово, уже в медали залезла. Но пока рано говорить о том, что эта наша новая звёздочка. Неправильно расставлять все эти ярлыки. Потому что сегодня бежит, а завтра, может, перестанет. Про Горееву тоже думали: вот хорошая какая! А она потерялась куда-то. Не может всё никак собраться, занимает 30-е места. Надо просто выждать потихонечку. Звёздочка – это когда в молодом возрасте начинают не просто появляться, а выигрывать. А всё остальное – это просто очень хорошая перспективная спортсменка, которая может показать хороший результат.



Мужчины должны, по идее, поддержать почин женщин. Сколько можно? Пора уже», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.