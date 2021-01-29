Байба Бендика: утром проснулась и знала, что стану чемпионкой Европы
Латвийская биатлонистка Байба Бендика прокомментировала победу в спринтерской гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.
«Сегодня утром я проснулась и знала, что стану чемпионкой Европы. В последние несколько лет я много боролась ради этой цели. Я знала, что могу это сделать, что я достаточно сильна и хороша. Очень приятно, что мне наконец удалось достичь такого результата», — приводит слова Бендики пресс-служба Международного союза биатлонистов.
Серебряным призёром стала норвежка Каролин Эрдаль. Бронзу завоевала россиянка Анастасия Шевченко. В первый день соревнований россиянка Лариса Куклина завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Сегодня, 29 января, на чемпионате Европы также состоится мужской спринт.
Россиянка Анастасия Шевченко завоевала бронзу в спринте на чемпионате Европы по биатлону
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