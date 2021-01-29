Карим Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй, завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Победу одержал швейцарец Мартин Егер, опередивший россиянина Карима Халили на 7,3 секунды. Оба стреляли точно. Бронзовым призёром спринта стал немец Йоханнес Кюн, зашедший на два штрафных круга.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Мужчины. Спринт, 10 км

1. Мартин Егер (Швейцария) – 27.19,2 (0 промахов)

2. Карим Халили (Россия) – отставание 7,3 (0)

3. Йоханнес Кюн (Германия) – +15,3 (2)…

10. Даниил Серохвостов (Россия) – +35,1 (2)…

23. Семён Сучилов (Россия) – +56,1 (3)…

35. Никита Поршнев (Россия) – +1.16,9 (3).

36. Кирилл Стрельцов (Россия) – +1.19,2 (2)…

64. Евгений Идинов (Россия) – +2.15,5 (4).