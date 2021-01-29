Драчёв — о серебре Халили на ЧЕ: он был достоин участия во всех этапах Кубка мира
Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиянина Карима Халили в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душниках-Здруй (Польша). Спортсмен занял второе место.
«Халили — это парень, который был достоин участия во всех этапах Кубка мира. Даниил Серохвостов тоже очень быстрый спортсмен. Это те люди, на которые должна быть ставка российской команды в ближайшем будущем: в этом, в следующем году. Может, не на этой, но на следующей Олимпиаде, Халили — это один из самых перспективных наших ребят. Серохвостову же надо подучиться стрелять, а в ходе гонки — очень сильный парень», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Карим Халили завоевал серебро в спринте на чемпионате Европы по биатлону
Рекомендуем вам
- 29 января 2021
-
18:41
-
18:39
-
18:06
-
17:32
-
17:15
-
15:43
-
14:25
-
14:21
-
14:02
-
13:50
-
13:40
-
13:31
-
13:20
-
10:31
-
09:36
-
09:10
-
08:33
-
08:27
-
01:17
-
01:01
-
00:23
- 28 января 2021
-
22:59
-
21:56
-
21:13
-
20:45
-
18:10
-
17:21
-
17:16
-
17:07
-
17:00
-
16:46
-
16:40
-
14:38
-
14:30
-
14:26
Партнерский контент
Рекомендуем вам