Драчёв — о серебре Халили на ЧЕ: он был достоин участия во всех этапах Кубка мира

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление россиянина Карима Халили в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душниках-Здруй (Польша). Спортсмен занял второе место.

«Халили — это парень, который был достоин участия во всех этапах Кубка мира. Даниил Серохвостов тоже очень быстрый спортсмен. Это те люди, на которые должна быть ставка российской команды в ближайшем будущем: в этом, в следующем году. Может, не на этой, но на следующей Олимпиаде, Халили — это один из самых перспективных наших ребят. Серохвостову же надо подучиться стрелять, а в ходе гонки — очень сильный парень», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.