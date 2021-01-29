Хованцев: Халили молодец. Остальные не справились – на этом уровне надо стрелять лучше

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил результаты национальной команды на чемпионате Европы.
«Халили молодец, отстрелял ноль. Второе место – достойный результат. Ходом сегодня лучше выглядели по отношению к прошлой гонке. 35 секунд проигрыша с двумя штрафными кругами у Серохвостова – это очень сильный результат. Тем более он стартовал в поздних номерах. Я не знаю, почему тренеры поставили его так далеко: в спринтах он был близко на Кубках IBU, в спринт он может бежать очень сильно. Там не минуты штрафные, а круги. Остальные со стрельбой не справились. Для того уровня, где они выступают, надо стрелять лучше.
У девушек Шевченко для юниорки показывает очень достойные результаты. Четвёртое место в индивидуальной гонке, третье место сегодня в спринте – это очень сильный результат в преддверии юниорского чемпионата мира. По поводу привлечения её на чемпионат мира: думаю, не стоит. Но она доказывает своими результатами, что достойна попадания в основной состав и подготовки с основной командой.
Безусловно, приятно, что лучшие результаты у нас показывают молодые спортсмены. С позиции тренера всегда хочется, чтобы таких было больше. Всё-таки сильнейшие сейчас в основном составе, они готовятся к чемпионату мира, и хочется, чтобы хвост команды был из молодёжи. Это спортсмены, которые через год-два или на следующий год могут быть в основном составе. У Серохвостова есть проблемы со стрельбой, но это связано с психологией. Он слишком разгоняется, подходит быстро к рубежу. Тренерам надо разбираться с этим делом и работать. На следующий сезон, думаю, должны привлечь его в основной состав. Он показывает стабильный достойный результат по скорости», – сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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