Халили: понимал, что, скорее всего, сегодня проиграю. Но я сделал всё, что смог

Российский биатлонист Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на 10 км на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Душниках-Здруй (Польша). Спортсмен занял второе место.

«Очень переживал, когда ждал финиша всех остальных участников гонки, но понимал, что прошёл последний круг не очень сильно. Видя, сколько мне проигрывают после второго огневого рубежа, понимал, что, скорее всего, сегодня я проиграю. Но я сделал всё, что смог. И моя форма по сравнению с индивидуальной гонкой стала гораздо лучше.



Конечно, я доволен, что показываю на чемпионате Европы стабильные результаты – четвёртое место в индивидуальной гонке, второе – сейчас. Но тем не менее всё время чего-то немного не хватает – в индивидуальной гонке до медали, сегодня – до победы. Но духом не падаю и жду следующей гонки. И я надеюсь, что дальше будет только лучше», — приводит слова Халили пресс-служба Союза биатлонистов России.