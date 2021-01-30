Комиссия IBU не понимает, почему Тихонова не отчислили после приговора о лишении свободы

Независимая комиссия IBU, выяснившая, что бывший глава организации Андрес Бессеберг защищал интересы России в допинговых вопросах, обратила внимание на тесную связь чиновника с бывшим вице-президентом организации Александром Тихоновым.



В отчёте комиссии сказано, что бывший глава организации Андерс Бессеберг повёл себя странно, когда Александр Тихонов был признан виновным в подстрекательстве к убийству. Напомним, в 2007 году россиянина приговорили к трём годам лишения свободы, но сразу же амнистировали по случаю юбилея Победы в Великой Отечественной войне.



«Господин Бессеберг предоставил господину Тихонову убежище в исполнительном комитете IBU даже после того, как тот вернулся в Россию и был осуждён. Правление IBU и юристы запросили у Тихонова документы, которые подтверждали бы его слова о невиновности, но он их не прислал. Несмотря на серьёзную критику как внутри, так и за пределами IBU, Тихонову разрешили занимать пост первого вице-президента IBU.



Комиссия поражена тем, что в IBU тогда сочли целесообразным оставить в правлении человека, осуждённого за пособничество и подстрекательство к такому серьёзному преступлению. Независимо от мотивов, стоящих за этим, комиссия считает, что Бессеберг должен ответить за нарушение правил IBU, когда он ничего не предпринял, хотя это могло нанести ущерб репутации и интересам IBU», — говорится в отчёте, опубликованном на официальном сайте IBU.