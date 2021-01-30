Тейлор: удивительно, что IBU не провела расследования в отношении осуждённого Тихонова

Руководитель комиссии IBU Джонатан Тейлор прокомментировал проблемы с законом, с которыми столкнулся четырёхкратный олимпийский чемпион бывший вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов.



«Тихонов на протяжении многих лет входил в число ведущих фигур в IBU. Очень удивительно, что не было проведено никакого расследования после того, как его осудили за серьёзное преступление в России. Это совершенно непонятно», — цитирует Тейлора VG.



Напомним, в 2007 году Тихонов был признан виновным в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Был приговорён к трём годам тюрьмы, но затем освобождён в зале суда по амнистии, объявленной в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. В последнем слове Тихонов не признал себя виновным. С 2002 по 2009 год Тихонов был вице-президентом IBU.

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