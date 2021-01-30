Член правления IBU: я обнаружил в своём кошельке 500 евро и ударил Тихонова

Член правления Международного союза биатлонистов (IBU) Туре Бёйгард рассказал, как четырёхкратный олимпийский чемпион и бывший вице-президент IBU Александр Тихонов пытался подарить ему 500 евро.
«Считаю это неприятным инцидентом, очень некрасивым. Во время путешествий мы берём с собой контейнеры, куда нам могут передавать визитки. Так что сначала я не придавал этому значения. Но затем обнаружил в своём кошельке 500 евро. Я пришёл в ярость, спустился в холл гостиницы и ударил Тихонова, бросил бумажник на стол и произнёс непечатные северо-норвежские слова. Объяснил ему, что подобное недопустимо», — приводит слова Бёйгарда VG.
Ситуация, произошедшая в 2013 году, активно освещалась норвежскими СМИ два года назад. Стоит отметить, что в 2013 году Тихонов занимался привлечением европейских биатлонистов к участию в шоу-гонке в России.
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