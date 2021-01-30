Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Полька Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила медаль

Полька Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила медаль
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Польская биатлонистка Камила Жук завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Серебро досталось представительнице Норвегии Каролин Эрдаль, бронза — её соотечественнице Осне Скреде.

Лучшей из российских биатлонисток стала Лариса Куклина, на последнем круге упустившая возможность зацепиться за медаль. У неё — четвёртое место. Россиянка лидировала после первой, второй и третьей стрельбы, а к четвёртой подходила одновременно с четырьмя соперницами. Она промахнулась и ушла на решающий отрезок третьей, отставая от Эрдаль на 2 секунды и опережая Скреде на 18 секунд. В итоге обе норвежки пришли к финишу раньше неё.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Гонка преследования, 10 км. Женщины.

1. Камила Жук (Польша) — 29.12,7 (1).
2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +13,4 (3)
3. Осне Скреде (Норвегия) — +16,2 (3)
4. Лариса Куклина (Россия) — +18,3 (3)…
8. Наталья Гербулова (Россия) — +1.03,6 (2)…
17. Анастасия Гореева (Россия) — +1.25,5 (4)…
26. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.55.0 (5)
27. Полина Шевнина (Россия) — +2.02,5 (3)…
29. Валерия Васнецова (Россия) — +2.12,7 (7).

Сегодня на чемпионате Европы также состоится мужская гонка преследования.

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Женщины. Гонка преследования 10 км
30 января 2021, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Камила Жук
Польша
29:12.7
2
Каролин Эрдаль
Норвегия
+13.4
3
Осне Скреде
Норвегия
+16.2
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021