Полька Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила медаль

Польская биатлонистка Камила Жук завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Серебро досталось представительнице Норвегии Каролин Эрдаль, бронза — её соотечественнице Осне Скреде.

Лучшей из российских биатлонисток стала Лариса Куклина, на последнем круге упустившая возможность зацепиться за медаль. У неё — четвёртое место. Россиянка лидировала после первой, второй и третьей стрельбы, а к четвёртой подходила одновременно с четырьмя соперницами. Она промахнулась и ушла на решающий отрезок третьей, отставая от Эрдаль на 2 секунды и опережая Скреде на 18 секунд. В итоге обе норвежки пришли к финишу раньше неё.



Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Гонка преследования, 10 км. Женщины.



1. Камила Жук (Польша) — 29.12,7 (1).

2. Каролин Эрдаль (Норвегия) — +13,4 (3)

3. Осне Скреде (Норвегия) — +16,2 (3)

4. Лариса Куклина (Россия) — +18,3 (3)…

8. Наталья Гербулова (Россия) — +1.03,6 (2)…

17. Анастасия Гореева (Россия) — +1.25,5 (4)…

26. Анастасия Шевченко (Россия) — +1.55.0 (5)

27. Полина Шевнина (Россия) — +2.02,5 (3)…

29. Валерия Васнецова (Россия) — +2.12,7 (7).



Сегодня на чемпионате Европы также состоится мужская гонка преследования.