Польховский — об упущенной медали ЧЕ Куклиной: хромает стрельба. Причём во всех сборных

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление Ларисы Куклиной в гонке преследования на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша). На протяжении всей гонки россиянка боролась за золотую медаль, однако промах на последней стрельбе не позволил ей финишировать даже в топ-3.



«Не хватило стрелковой части — более качественной стрельбы. Три круга — это достаточно многовато, да и последний выстрел внёс коррективы.



Да и в целом ногами девочки работают, в принципе, нормально, а вот стрелковая подготовка хромает в течение всего сезона. Даже сказал бы, что хромает она во всех российских командах», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.



Победительницей гонки стала польская биатлонистка Камила Жук.

Полька Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила медаль