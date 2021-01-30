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Польховский — об упущенной медали ЧЕ Куклиной: хромает стрельба. Причём во всех сборных

Польховский — об упущенной медали ЧЕ Куклиной: хромает стрельба. Причём во всех сборных
Биатлон / Кубок мира 0
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал выступление Ларисы Куклиной в гонке преследования на чемпионате Европы в Душники-Здруй (Польша). На протяжении всей гонки россиянка боролась за золотую медаль, однако промах на последней стрельбе не позволил ей финишировать даже в топ-3.

«Не хватило стрелковой части — более качественной стрельбы. Три круга — это достаточно многовато, да и последний выстрел внёс коррективы.

Да и в целом ногами девочки работают, в принципе, нормально, а вот стрелковая подготовка хромает в течение всего сезона. Даже сказал бы, что хромает она во всех российских командах», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.

Победительницей гонки стала польская биатлонистка Камила Жук.

Полька Жук выиграла гонку преследования на чемпионате Европы, Куклина упустила медаль
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