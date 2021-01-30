Украинец Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Сучилов — 14-й

Украинский биатлонист Артём Прима стал золотым призёром индивидуальной гонки на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Серебро досталось представителю Чехии Михалу Крчмаржу, бронза — норвежцу Ховарду Богетвейту.



Лучшим из российских биатлонистов стал Семён Сучилов. Допустив четыре промаха, он финишировал с 14-м временем.



Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.



1. Артём Прима (Украина) — 32.11,3 (3)

2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1).

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…

14. Семён Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…

16.Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…

18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1).

Сегодня на чемпионате Европы также состоялась женская гонка преследования.