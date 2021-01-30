Украинец Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы, Сучилов — 14-й
Украинский биатлонист Артём Прима стал золотым призёром индивидуальной гонки на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй. Серебро досталось представителю Чехии Михалу Крчмаржу, бронза — норвежцу Ховарду Богетвейту.
Лучшим из российских биатлонистов стал Семён Сучилов. Допустив четыре промаха, он финишировал с 14-м временем.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Гонка преследования, 12,5 км. Мужчины.
1. Артём Прима (Украина) — 32.11,3 (3)
2. Михал Крчмарж (Чехия) — +6,6 (1).
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +12,5 (3)…
14. Семён Сучилов (Россия) — +58,9 (4)…
16.Карим Халили (Россия) — +1.05,1 (3)…
18. Никита Поршнев (Россия) — +1.11,9 (1).
Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
30 января 2021, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Артём Прима
Украина
32:11.3
2
Михал Крчмарж
Чехия
+6.6
3
Ховард Богетвейт
Норвегия
+12.5
Сегодня на чемпионате Европы также состоялась женская гонка преследования.
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