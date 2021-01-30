Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский назвал биатлонистов, которые побегут в супермиксте и смешанной эстафете на ЧЕ

Польховский назвал биатлонистов, которые побегут в супермиксте и смешанной эстафете на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России Валерий Польховский назвал биатлонистов, которые примут участие в смешанной эстафете и супермиксте на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша).

«Эстафеты побегут Куклина, Гараничев и Шевнина, Гореева, Поршнев, Халили. Тренеры на чемпионате Европы посмотрели, кто в каком состоянии. Да, мы рассматривали Васнецову, но сегодня получилась не очень хорошая гонка. Закапывать человека дальше не надо. Кто сегодня повеселее себя чувствует, те завтра и пойдут», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.

Как сообщается в официальном телеграм-канале СБР, Лариса Куклина и Евгений Гараничев выступят в сингл-миксте, тогда как Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили побегут в смешанной эстафете.

Напомним, смешанная эстафета и синглмикст пройдут в последний день чемпионата Европы — 31 января.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021