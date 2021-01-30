Польховский назвал биатлонистов, которые побегут в супермиксте и смешанной эстафете на ЧЕ

Главный тренер сборной России Валерий Польховский назвал биатлонистов, которые примут участие в смешанной эстафете и супермиксте на чемпионате Европы в городе Душники-Здруй (Польша).
«Эстафеты побегут Куклина, Гараничев и Шевнина, Гореева, Поршнев, Халили. Тренеры на чемпионате Европы посмотрели, кто в каком состоянии. Да, мы рассматривали Васнецову, но сегодня получилась не очень хорошая гонка. Закапывать человека дальше не надо. Кто сегодня повеселее себя чувствует, те завтра и пойдут», — сказал Польховский в эфире Матч ТВ.
Как сообщается в официальном телеграм-канале СБР, Лариса Куклина и Евгений Гараничев выступят в сингл-миксте, тогда как Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили побегут в смешанной эстафете.
Напомним, смешанная эстафета и синглмикст пройдут в последний день чемпионата Европы — 31 января.
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