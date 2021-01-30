Халили, Гараничева и Куклину включили в состав сборной России на чемпионат мира — 2021

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский назвал имена спортсменов, которые примут участие в чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения).



«Слишком много у нас деревянных медалей на этом турнире. Вот и сегодня Лариса Куклина вновь стала четвёртой. Если бы стрельба была чуть лучше, могли быть другие результаты. Куклина возвращается в основную сборную и будет готовиться к чемпионату мира.

От Карима Халили мы ждали более высокой скорости. Получилось наоборот – он не ход подтянул, а стрельбу. Только в пасьюте захлебнулся немного, а две гонки до этого – все мишени поразил. Карим точно едет на чемпионат мира в Поклюку. Рассчитываем, что он ещё разбежится.



Поедет на чемпионат мира и Евгений Гараничев. Хочу предупредить все вопросы относительно нашего олимпийского призёра. Во-первых, тренеры не делают выводов по одной неудачной гонке. Во-вторых, программа чемпионата мира обширная, и далеко не все спортсмены полностью её проведут, ротация точно будет. В-третьих, Евгений – опытный спортсмен, он всё знает и всё умеет. Он нужен команде.

Мы с ним в последние два дня много общались, он побежит на чемпионате Европы сингл-микст с Ларисой Куклиной, он в приподнятом настроении, тренируется с большим желанием. Уверен, он справится с временными трудностями», — приводит слова Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.