Польховский объяснил, почему Серохвостов и Шевченко не примут участия в ЧМ-2021

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему Даниил Серохвостов и Анастасия Шевченко не примут участия в составе сборной России в чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения).



«Вот Даниил Серохвостов. В спринте был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте — в конце четвертого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку. О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена?

То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба – талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. К следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать», — приводит слова Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.