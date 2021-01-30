Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Польховский объяснил, почему Серохвостов и Шевченко не примут участия в ЧМ-2021

Польховский объяснил, почему Серохвостов и Шевченко не примут участия в ЧМ-2021
Биатлон / ЧМ по биатлону 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский объяснил, почему Даниил Серохвостов и Анастасия Шевченко не примут участия в составе сборной России в чемпионате мира 2021 года в Поклюке (Словения).

«Вот Даниил Серохвостов. В спринте был десятым и мог финишировать ещё выше, а в пасьюте — в конце четвертого десятка. На первом же рубеже в преследовании он допустил четыре промаха, все ушли в одну точку. О чём это говорит? Что ему ещё учиться и учиться, а не на чемпионат мира ехать. Зачем? Чтобы добить спортсмена?

То же самое могу сказать про Настю Шевченко. Оба – талантливые спортсмены, которых нужно беречь и которым нужно просто набраться опыта, обкататься, систематизироваться. К следующему сезону они будут готовиться в основной сборной. Нужно их постепенно растить, а не в омут кидать», — приводит слова Польховского официальный сайт Союза биатлонистов России.

Настя Шевченко – восходящая звезда российского биатлона. Возьмут ли её на чемпионат мира?
21-летняя девушка стала призёром чемпионата Европы. А тренер сборной России считает, что потенциально она сильнее Светланы Мироновой.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021