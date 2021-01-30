Белозёров назвал россиянина, который может стать одним из лидеров мирового биатлона

Старший тренер резервной мужской команды Сергей Белозёров рассказал о ближайшем резерве национальной команды России.



«Есть ли резерв у основной сборной? Скажу прямо, у мужчин с резервом проблематичнее, чем у девушек, но резерв есть. Потенциально у нас растёт очень сильный спортсмен — Даниил Серохвостов. На чемпионате Европы у нас все тренеры про него спрашивали, кто такой, откуда. Как будто протоколы не смотрят и не знают, что он ещё по юниорам выступает. Если с ним грамотно работать, вырастет в одного из лидеров мирового биатлона.



Нужно смотреть на резерв ещё и с той точки зрения, что из-за коронавируса у нас часть спортсменов не вышла даже на свой прошлогодний уровень. Это Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов — они однозначно остаются в обойме.



Есть у нас спортсмены 1997 года рождения, которые ходом очень неплохо смотрятся на российских стартах, — Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Евгений Сидоров. Мы уже работали с ними и хотели бы продолжить работу дальше. У них проблемы со стрельбой, но это исправимо. Есть и Карим Халили, он вызван в основную сборную на чемпионат мира.



Необходимо понять, для чего нам нужна резервная команда. Если для роста резерва, этим и нужно системно заниматься. Вести юниоров и молодёжь, наблюдать, обучать и передавать в основу. Нам нужно развитие и движение вперёд. Тренерские ошибки в подготовке были и будут, не ошибается тот, кто ничего не делает. Но сначала выбирается стратегия», — приводит слова Белозёрова официальный сайт Союза биатлонистов России.

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