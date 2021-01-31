Татьяна Акимова рассказала, думала ли об уходе из спорта во время декрета

Российская биатлонистка Татьяна Акимова рассказала, как изменилось её отношение к спорту после рождения ребёнка.

«Не думала о завершении карьеры из-за декрета, поэтому и не прекращала тренироваться, даже когда ушла в декрет. Вернулась не очень легко. Всё-таки и мышцы ушли, и ритм жизни изменился. Но втянулась постепенно в прежний режим. С самого начала настраивала себя, что обязательно вернусь в биатлон. А после рождения дочери даже появилась дополнительная мотивация.



После родов прежде всего меняется отношение к тому, что делаешь. Начинаешь очень хорошо понимать, ради чего идёшь на те или иные жертвы. Появляются иные ценности, меняется понятие семьи, и ты действительно гораздо острее начинаешь чувствовать, что бегаешь не только для себя и не только ради личных интересов», — приводит слова Акимовой «RT на русском».