Легрейд: не жду, что смогу что-то отыграть у Й. Бё в борьбе за БХГ

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд ответил на вопрос о готовности бороться с Йоханнесом Бё за «Большой хрустальный глобус».
«Всегда радуюсь, когда меня об этом спрашивают и сравнивают с Йоханнесом. Для меня это другая лига. Он не был в лучшей форме с начала сезона, и мне удалось бросить ему вызов, но теперь мы видим, что у его просто невероятная форма. То, как он провел гонки в Антхольце, показывает, что он снова в деле.
Не жду, что смогу что-то отыграть у него в концовке сезона, но это классная битва. Сделаю всё что в моих силах, чтобы осложнить ему жизнь. Но не буду разочарован, если не завоюю «Большой хрустальный глобус», — цитирует Легрейда «Лыжный спорт».
Стурла Холм проводит первый сезон на Кубке мира. По итогам 21 гонки он второй в общем зачёте, отставая от Й. Бё на 64 очка.
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