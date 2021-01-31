Легрейд: было бы здорово выиграть одну медаль чемпионата мира

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд рассказал о целях на первый чемпионат мира в карьере.
«Это совсем не то, чего ожидал до старта сезона. Просто участие в гонках чемпионата казалось уже бонусом. Но теперь увидел, как могу выступать в гонках, и буду работать над медалями.
Было бы здорово завоевать одну медаль в личной гонке. Но это всё ещё мой первый сезон на Кубке мира, первый год в основной сборной, так что не буду разочарован, если мне это не удастся. Это всё равно будет крутой опыт, жду с нетерпением.
Перед началом сезона говорил, что моя цель — выступать так хорошо, чтобы не отправили домой, в Норвегию, и, может быть, несколько попаданий в топ-10. Теперь говорят, что я фаворит чемпионата мира. Приходится щипать себя за руку, это просто невероятно», — цитирует Легрейда «Лыжный спорт».
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