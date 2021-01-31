Стал известен состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на юниорский чемпионат мира, который с 24 февраля по 7 марта пройдёт в Обертиллиахе (Австрия). Полный список спортсменов, которые будут готовиться к мировому первенству, доступен на официальном сайте СБР.



Юниоры: Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край), Александр Корнев (Удмуртия), Артем Смирнов (Москва), Андрей Вьюхин (Тюменская область), Михаил Первушин (Московская область). Запасной – Евгений Смирнов (Санкт-Петербург).



Юниорки: Анастасия Шевченко (Свердловская область), Анастасия Гореева (Московская область), Илона Знакова (Удмуртия), Амина Иванова (Смоленская область), Мария Кретова (Красноярский край). Запасная – Любовь Калинина (Тюменская область).



Юноши: Олег Домичек (Алтайский край), Роман Бойчевский (Сахалинская область), Денис Иродов (Новосибирская область), Евгений Кузьминых (Новосибирская область), Егор Мошкин (Свердловская область). Запасной – Александр Козулин (Камчатский край).



Девушки: Анастасия Гришина (Алтайский край), Влада Шишкина (Санкт-Петербург), Мария Верстунина (Тюменская область), Ксения Караман (Новосибирская область), Василиса Марусова (Москва). Запасная – Анастасия Зенова (Смоленская область).