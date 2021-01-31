Губрениев: а нужен ли сборной России на чемпионате мира такой Гараничев?

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев усомнился в готовности Евгения Гараничева показать высокие результаты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Третье место у Куклиной и Гараничева… Хочу задаться вопросом, нужен ли сборной России на чемпионате мира такой Гараничев. Бронзовый призёр чемпионата Европы в сингл-миксте… Хочется понять», — сказал Губерниев в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Напомним, в сингл-миксте чемпионата Европы Евгений Гараничев и Лариса Куклина стали третьими. Бронзовый призёр Олимпиады в Сочи показал неубедительный результат на лыжне. Борясь за золотую медаль до последней стрельбы, он едва попал в число медалистов по итогам гонки.
Чемпионат мира в Поклюке пройдёт с 9 по 21 февраля. Ранее стало известно о включении Гараничева в состав сборной России на мировое первенство.
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