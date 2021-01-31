Польховский рассказал, на какой гонке чемпионата мира планируют задействовать Гараничева

Главный тренер сборной России Валерий Польховский прокомментировал выступление Евгения Гараничева в сингл-миксте на чемпионате Европы. В дуэте с Ларисой Куклиной он принёс сборной России бронзовую медаль.
«Не получилось у Гараничева отработать из пяти на „стойке“. Он говорит, что лыжи сегодня как-то не так работали. У него просто на эту погоду нет лыж, всё время на более тёплых вариантах бежали. Ну и немножко произошло закисление. Работа специфичная, короткая. Так получилось. Тем не менее поздравляю с бронзой, ребята боролись.
Где Гараничев выступит на чемпионате мира? Планируем его на индивидуальную гонку на 20 км. Куклину — тоже», — сказал Польховский в эфире «Матч ТВ».
Чемпионат мира в Поклюке пройдёт с 9 по 21 февраля. Ранее стало известно о включении Гараничева в состав сборной России на мировое первенство.
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