Куклина: как и в предыдущие сезоны, форма возвращается после январских этапов

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги сингл-микста на чемпионате Европы. В дуэте с Евгением Гараничевым она принесла сборной бронзовую медаль.
«Не скажу, что набрала лучшую форму. Но да, чувствую, что форма возвращается. Кажется, как и в предыдущие сезоны, именно после январских этапов начинаю чувствовать себя намного лучше. Надеюсь, то же самое будет и в этом году. Сейчас чувствую себя намного лучше, чем на предыдущих этапах.
Следила за последней стрельбой Евгения в зоне передачи. Бегала, заминалась и, конечно, катастрофично переживала — больше, чем за себя. Ни в коем случае нет обиды, что вновь ушла золотая медаль. Ни одной гонкой не разочарована. Из каждой гонки вынесл уроки, взяла больше позитива. Есть недочёты, всегда есть над чем работать», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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