Шевнина — о провальном выступлении в эстафете ЧЕ: не ждала, что меня поставят на гонку

Российская биатлонистка Полина Шевнина прокомментировала неудачное выступление на первом этапе смешанной эстафеты чемпионата Европы. Допустив четыре промаха, уроженка Кировской области передала эстафету, отставая от лидера более чем на 50 секунд.



«Честно говоря, не понимаю, что случилось со стрельбой на „лёжке“. Может, захлестнула гонка. На пристрелке всё было отлично. Думаю, да, захлестнула гонка. Просто давно у меня не было контактных стартов.



Не ждала, что меня поставят в эстафету. У меня с каждой гонкой самочувствие улучшалось — это было видно и в ходе гонки. Ничего не могу сказать, так решили тренеры. Для меня было неожиданным выступление в эстафете», — сказала Шевнина в эфире «Матч ТВ».

«Какого...?!» Губерниев жёстко выступил в эфире после провала Шевниной в эстафете ЧЕ