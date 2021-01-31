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Шевнина, Гореева, Поршнев и Халили заняли 7-е место в смешанной эстафете на ЧЕ

Российские биатлонисты заняли 7-е место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Душниках-Здруй (Польша). В составе сборной России выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.

Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета 4x6

1. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) — 1:01.23,7

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артём Прима) — +52,5

4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1.02,4

5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1.14,4

6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1.14,5

7. Россия — +1.50,0