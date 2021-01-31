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Шевнина, Гореева, Поршнев и Халили заняли 7-е место в смешанной эстафете на ЧЕ

Шевнина, Гореева, Поршнев и Халили заняли 7-е место в смешанной эстафете на ЧЕ
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Российские биатлонисты заняли 7-е место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Душниках-Здруй (Польша). В составе сборной России выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.

Победителями гонки стали биатлонисты из Норвегии.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Смешанная эстафета 4x6

1. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) — 1:01.23,7
2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7
3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артём Прима) — +52,5
4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1.02,4
5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1.14,4
6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1.14,5
7. Россия — +1.50,0

Биатлон. ЧЕ-2021. Душники-Здруй, Польша
Смешанная эстафета 4x6
31 января 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:01:23.7
2
Германия
+30.7
3
Украина
+52.5
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