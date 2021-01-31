«Что-то сегодня снова у меня не получилось». Поршнев — о смешанной эстафете на ЧЕ

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.



«Не справился со стрельбой, очевидно. Не знаю почему. Всё делал так, как тренировал, но что-то сегодня снова не получилось. Скорее всего, накопилась усталость. Хоть она у всех накапливается, просто кто-то с этим справляется, а кто-то, как я, не справился», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, сборная России в составе Поршнева, Анастасия Гореевой, и Саида Халили заняла в гонке седьмое место. Победителями стали биатлонисты из Норвегии.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Смешанная эстафета 4x6



1. Норвегия (Эмили Охейм Калькенберг, Осне Скреде, Эрленд Бьонтегорд, Сиверт Гутторм Баккен) — 1:01.23,7

2. Германия (Ванесса Фойгт, Марион Дайгентеш, Доминик Шмук, Филипп Наврат) — +30,7

3. Украина (Ирина Петренко, Вита Семеренко, Богдан Цымбал, Артём Прима) — +52,5

4. Литва (Наталья Кочергина, Габриэле Лещинскайте, Кароль Домбровский, Витаутас Строля) — +1.02,4

5. Италия (Элеонора Фаунер, Николь Гонтье, Джузеппе Монтелло, Патрик Браунхофер) — +1.14,4

6. Австрия (Кристина Ридер, Тамара Штайнер, Магнус Оберхаузер, Патрик Якоб) — +1.14,5

7. Россия — +1.50,0