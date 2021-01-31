Сборная России стала седьмой в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону

Сборная России по биатлону стала седьмой в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону, который завершился сегодня, 31 января, в Душниках-Здруй (Польша).

Лидерами медального зачёта стали сборные Латвии и Польши, которые завоевали по две золотые медали.

Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша

Медальный зачёт

1. Латвия (2-0-0) и Польша (2-0-0) — 2

3. Норвегия (1-3-3) — 7

4. Германия (1-1-1) и Украина (1-1-1) — 3

6. Швейцария (1-0-0) — 1

7. Россия (0-1-3) — 4

8. Чехия (0-1-0) и Франция (0-1-0) — 1

В заключительной гонке чемпионата Европы — смешанной эстафете — российские биатлонисты заняли 7-е место. В составе сборной России выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.