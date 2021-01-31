Сборная России стала седьмой в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону
Сборная России по биатлону стала седьмой в медальном зачёте чемпионата Европы по биатлону, который завершился сегодня, 31 января, в Душниках-Здруй (Польша).
Лидерами медального зачёта стали сборные Латвии и Польши, которые завоевали по две золотые медали.
Биатлон. Чемпионат Европы. Душники-Здруй, Польша
Медальный зачёт
1. Латвия (2-0-0) и Польша (2-0-0) — 2
3. Норвегия (1-3-3) — 7
4. Германия (1-1-1) и Украина (1-1-1) — 3
6. Швейцария (1-0-0) — 1
7. Россия (0-1-3) — 4
8. Чехия (0-1-0) и Франция (0-1-0) — 1
В заключительной гонке чемпионата Европы — смешанной эстафете — российские биатлонисты заняли 7-е место. В составе сборной России выступали Полина Шевнина, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Карим Халили.
Шевнина, Гореева, Поршнев и Халили заняли 7-е место в смешанной эстафете на ЧЕ
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