Впервые с 1995 года россияне остались без золотых медалей на чемпионате Европы по биатлону

Сборная России по биатлону в первый раз с 1995 года не смогла завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы.

На чемпионатах Европы в 2000, 2001, 2006 и 2007 годах национальная команда России также не завоёвывала ни одного золота, однако золотые медали были в юниорских зачётах, где побед добивались российские юниоры.

Напомним, на чемпионате Европы 2021 года в польском городе Душники-Здруй российские биатлонисты завоевали три личные медали и одну — в эстафете.

Так, Карим Халили взял серебро в спринте, Анастасия Шевченко завоевала бронзовую награду в спринте, Лариса Куклина стала третьей в индивидуальной гонке. Куклина и Евгений Гараничев были третьими в сингл-миксте.