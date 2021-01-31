Васильев — о вызове Халили на ЧМ: смысл его туда везти? Я бы так не сделал

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился впечатлениями от выступления сборной России на чемпионате Европы в Душниках-Здруй (Польша).

«Гараничеву стоило ехать на чемпионат Европы. Надо было точно убедиться, брать его на чемпионат мира или нет. Но тренеры решили, что побежит там 20 км. Это их выбор, посмотрим, что там будет. Везти Халили на чемпионат мира — выбор тренеров. Но, мне кажется, здесь нужны спортсмены, которых можно было бы выставить на какую-то из личных гонок. А Халили в его сегодняшнем состоянии вряд ли будет бежать где-то. Тогда смысл его везти туда? Но это выбор тренеров, мы будем уже после чемпионата мира рассуждать, ошиблись они или правильно сделали. Но я бы так не сделал.



Нельзя сказать, что выступление россиян на чемпионате Европы – это провал. Медали есть, уже более-менее. Но, конечно, результат неудовлетворительный», – сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.