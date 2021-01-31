«Хорошо, что есть время до ЧМ». Куклина подвела итог выступления на чемпионате Европы

Российская биатлонистка Лариса Куклина на своей официальной странице в «Инстаграме» подвела итог выступления на чемпионате Европы.



«ЧЕ завершился на хорошей ноте. Спасибо Евгению за борьбу. 4 гонки – 2 медали и два 4 места, безусловно есть над чем работать, и хорошо, что есть время до ЧМ.



Благодарна каждому, кто посылает лучи позитива. Спасибо лучшей сервис-бригаде России, тренерам и специалистам сборной», — написала Куклина.

Посмотреть фотографию можно на официальной странице Куклиной в «Инстаграме».

Напомним, что сборная России по биатлону в первый раз с 1995 года не смогла завоевать ни одной золотой медали на чемпионате Европы. На чемпионате Европы 2021 года в польском городе Душники-Здруй россияне завоевали три личные медали и одну — в эстафете.