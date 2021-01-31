Шашилов: Куклина спрашивала, может, ей не стоит ехать на ЧЕ, но менять что-то было нельзя

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов рассказал, почему Лариса Куклина вошла в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.
«Сначала об этом попросила сама Лариса, и мы с её желанием согласились, а позже было уже невозможно отказаться от старта. В необходимости дополнительного старта Куклина в какой-то момент начала сомневаться. Даже спрашивала: может быть, ей не стоит ехать на чемпионат Европы? Но тут уже мы ничего не могли изменить.
Включились интересы регионов, которые не всегда возможно игнорировать: всё-таки регионы платят зарплату, всем им нужны медали. Но не считаю это большой проблемой: как получилось, так и получилось. Время отдохнуть и восстановиться у Ларисы есть», — приводит слова Шашилова «RT на русском».
- 31 января 2021
-
21:18
-
20:49
-
20:04
-
19:41
-
19:11
-
17:36
-
17:14
-
17:05
-
16:58
-
16:53
-
16:47
-
16:38
-
16:10
-
16:03
-
15:53
-
15:40
-
15:32
-
15:03
-
14:35
-
13:48
-
13:43
-
13:09
-
12:56
-
10:28
-
09:23
-
01:20
- 30 января 2021
-
23:35
-
22:12
-
20:28
-
18:18
-
18:12
-
17:15
-
15:36
-
14:55
-
13:35