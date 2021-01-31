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Шашилов: Куклина спрашивала, может, ей не стоит ехать на ЧЕ, но менять что-то было нельзя

Шашилов: Куклина спрашивала, может, ей не стоит ехать на ЧЕ, но менять что-то было нельзя
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
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Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов рассказал, почему Лариса Куклина вошла в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.

«Сначала об этом попросила сама Лариса, и мы с её желанием согласились, а позже было уже невозможно отказаться от старта. В необходимости дополнительного старта Куклина в какой-то момент начала сомневаться. Даже спрашивала: может быть, ей не стоит ехать на чемпионат Европы? Но тут уже мы ничего не могли изменить.

Включились интересы регионов, которые не всегда возможно игнорировать: всё-таки регионы платят зарплату, всем им нужны медали. Но не считаю это большой проблемой: как получилось, так и получилось. Время отдохнуть и восстановиться у Ларисы есть», — приводит слова Шашилова «RT на русском».

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