Шашилов: Куклина спрашивала, может, ей не стоит ехать на ЧЕ, но менять что-то было нельзя

Старший тренер женской сборной России Юрий Шашилов рассказал, почему Лариса Куклина вошла в состав национальной команды для участия в чемпионате Европы.



«Сначала об этом попросила сама Лариса, и мы с её желанием согласились, а позже было уже невозможно отказаться от старта. В необходимости дополнительного старта Куклина в какой-то момент начала сомневаться. Даже спрашивала: может быть, ей не стоит ехать на чемпионат Европы? Но тут уже мы ничего не могли изменить.



Включились интересы регионов, которые не всегда возможно игнорировать: всё-таки регионы платят зарплату, всем им нужны медали. Но не считаю это большой проблемой: как получилось, так и получилось. Время отдохнуть и восстановиться у Ларисы есть», — приводит слова Шашилова «RT на русском».

«Хорошо, что есть время до ЧМ». Куклина подвела итог выступления на чемпионате Европы