Тюменская биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России

Российская биатлонистка Эмма Тимербулатова в «сториз» своего «инстаграма» отреагировала на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, сказанные им после третьего места в сингл-микста на чемпионате Европы.
«Я расстроен этой бронзой. Гараничев слабый! Слабак!» — написал Губерниев.
«П – поддержка. А потом посмотрите кто-нибудь лыжные гонки и сравните комментаторов у лыжников (где СМИ, тренеры и спортсмены – это одна команда) и у биатлонистов», — отреагировала Тимербулатова.
Фото: https://www.instagram.com/timerbulatova_98/
Напомним, победу в сингл-миксте одержали немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер.
Биатлон. Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша. Сингл-микст
1. Германия (Юстус Штрелов — Штефани Шерер) — 35.01,6 (0+5)
2. Франция (Каролин Коломбо — Эмильен Клод) — +21,0 (1+8)
3. Россия (Евгений Гараничев — Лариса Куклина) – +26,7 (0+6).
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