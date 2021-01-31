Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Тюменская биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России

Тюменская биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России
Биатлон / Чемпионат Европы по биатлону 2021 0
Аудио-версия:

Российская биатлонистка Эмма Тимербулатова в «сториз» своего «инстаграма» отреагировала на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, сказанные им после третьего места в сингл-микста на чемпионате Европы.

«Я расстроен этой бронзой. Гараничев слабый! Слабак!» — написал Губерниев.

«П – поддержка. А потом посмотрите кто-нибудь лыжные гонки и сравните комментаторов у лыжников (где СМИ, тренеры и спортсмены – это одна команда) и у биатлонистов», — отреагировала Тимербулатова.

Фото: https://www.instagram.com/timerbulatova_98/

Напомним, победу в сингл-миксте одержали немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер.

Биатлон. Чемпионат Европы
Душники-Здруй, Польша. Сингл-микст

1. Германия (Юстус Штрелов — Штефани Шерер) — 35.01,6 (0+5)
2. Франция (Каролин Коломбо — Эмильен Клод) — +21,0 (1+8)
3. Россия (Евгений Гараничев — Лариса Куклина) – +26,7 (0+6).

Губерниев: позор, что мы впервые с 1995 года не выиграли золото чемпионата Европы
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021