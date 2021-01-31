Тюменская биатлонистка упрекнула Губерниева в недостаточной поддержке сборной России

Российская биатлонистка Эмма Тимербулатова в «сториз» своего «инстаграма» отреагировала на слова известного комментатора Дмитрия Губерниева, сказанные им после третьего места в сингл-микста на чемпионате Европы.



«Я расстроен этой бронзой. Гараничев слабый! Слабак!» — написал Губерниев.



«П – поддержка. А потом посмотрите кто-нибудь лыжные гонки и сравните комментаторов у лыжников (где СМИ, тренеры и спортсмены – это одна команда) и у биатлонистов», — отреагировала Тимербулатова.

Фото: https://www.instagram.com/timerbulatova_98/

Напомним, победу в сингл-миксте одержали немецкие биатлонисты Юстус Штрелов и Штефани Шерер.



Биатлон. Чемпионат Европы

Душники-Здруй, Польша. Сингл-микст



1. Германия (Юстус Штрелов — Штефани Шерер) — 35.01,6 (0+5)

2. Франция (Каролин Коломбо — Эмильен Клод) — +21,0 (1+8)

3. Россия (Евгений Гараничев — Лариса Куклина) – +26,7 (0+6).