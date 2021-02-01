Привалов: как можно было ставить Гараничева, который не бежит и не стреляет?

Двукратный призёр Олимпийских игр заслуженный тренер СССР по биатлону Александр Привалов оценил работу тренерского штаба сборной России во время чемпионата Европы по биатлону.
«Команда выступала неудачно, особенно в эстафете. Эстафета – это командная борьба, и тренеры должны чувствовать каждого спортсмена, а тут я их не понял, поскольку они поставили спортсменов, которые не были готовы.
Как можно было ставить Гараничева, который не бежит и не стреляет, ведь у нас есть молодёжь. Да, она не совсем удачно стреляет, но ногами то они бегут хорошо. Вопросы к тренерам есть, но вопросы не только к ним, вопросы к системе в целом.
Сейчас нужно проанализировать результаты сборной, в том числе на предстоящем чемпионате мира, делать выводы и очень серьёзно работать. До чемпионата мира особо ничего не сделаешь, если что-то было упущено в подготовительном периоде», — приводит слова Привалова ТАСС.
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